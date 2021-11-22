Русское лекарство от коронавируса испытывают на хомяках

Хомяки отлично отреагировали на антитела.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Главная новость минувших выходных: в России изобрели первое русское лекарство от коронавируса. Напомним, действует оно по тому же принципу, что и препарат от энцефалита: в организм больного человека вводят антитела, которые связывают вирус, не дают ему распространяться. Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) стал одним из ученых, которые помогали в создании препарата. Именно в его лаборатории исследовались моноклональные антитела, которые получали из клеток переболевших коронавирусом людей. А для того чтобы оценить их эффективность, проводили опыты на хомяках.
- Нужна была иммунная система, которая даст ответ, близкий к тому, что и у человека. Для этой цели подходят хомяки и обезьяны, но использовать обезьян в экспериментах очень дорого, так что лаборатории проводят опыты на хомяках, - объяснил КП-Новосибирск Александр Шестопалов. - Для начала их заражают коронавирусом, а потом уже вводят различные антитела.
- Почему это важно?
- Антитела мы получали из клеток разных людей, перенесших вирус, и нужно было понять, какие из них наиболее эффективно борются с болезнью, чтобы потом именно их использовать в лечении. Сразу скажу: все наши подопытные отреагировали на разрабатываемый препарат хорошо. Никаких побочных эффектов не было.
- А когда начнутся испытания на людях?
- До этого еще далеко. Существует определенный протокол Минздрава: для начала необходимо показать эффективность и безопасность использования моноклональных антител, и только потом их разрешат вводить людям.
КОНКРЕТНО
Что представляет собой препарат?
Изначально происходит забор клеток у человека, который перенес определенную болезнь и у которого уже выработались антитела. Но для того чтобы вылечить множество больных, нужно много антител, нужно воссоздать антитела, которые выработались у выздоровевшего пациента. В этой разработке антитела можно назвать биотехнологическими: есть определенная клетка, которая создает эти антитела.
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