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ЗДОРОВЬЕ22 ноября 2021 11:23

Русское лекарство от коронавируса испытывают на хомяках

Для того чтобы определить, какие антитела лучше подходят для лечения ковида, их заражали вирусом
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
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Хомяки отлично отреагировали на антитела.

Хомяки отлично отреагировали на антитела.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Главная новость минувших выходных: в России изобрели первое русское лекарство от коронавируса. Напомним, действует оно по тому же принципу, что и препарат от энцефалита: в организм больного человека вводят антитела, которые связывают вирус, не дают ему распространяться. Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) стал одним из ученых, которые помогали в создании препарата. Именно в его лаборатории исследовались моноклональные антитела, которые получали из клеток переболевших коронавирусом людей. А для того чтобы оценить их эффективность, проводили опыты на хомяках.

- Нужна была иммунная система, которая даст ответ, близкий к тому, что и у человека. Для этой цели подходят хомяки и обезьяны, но использовать обезьян в экспериментах очень дорого, так что лаборатории проводят опыты на хомяках, - объяснил КП-Новосибирск Александр Шестопалов. - Для начала их заражают коронавирусом, а потом уже вводят различные антитела.

- Почему это важно?

- Антитела мы получали из клеток разных людей, перенесших вирус, и нужно было понять, какие из них наиболее эффективно борются с болезнью, чтобы потом именно их использовать в лечении. Сразу скажу: все наши подопытные отреагировали на разрабатываемый препарат хорошо. Никаких побочных эффектов не было.

- А когда начнутся испытания на людях?

- До этого еще далеко. Существует определенный протокол Минздрава: для начала необходимо показать эффективность и безопасность использования моноклональных антител, и только потом их разрешат вводить людям.

КОНКРЕТНО

Что представляет собой препарат?

Изначально происходит забор клеток у человека, который перенес определенную болезнь и у которого уже выработались антитела. Но для того чтобы вылечить множество больных, нужно много антител, нужно воссоздать антитела, которые выработались у выздоровевшего пациента. В этой разработке антитела можно назвать биотехнологическими: есть определенная клетка, которая создает эти антитела.

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