В Новосибирске антиваксеры устроили травлю владельцу кафе, который назвал QR-коды выгодными

QR-коды в кафе и ресторанах - важная часть коронавирусных ограничений. Фото: Иван МАКЕЕВ

Противники вакцинации нашли новых виновников вселенской несправедливости. Прежде они клеймили чиновников, медиков и полицейских. А теперь норовят отвести душу еще и на работниках общепита. Одни призывают к гастрономическому бойкоту и предлагают не ходить туда, где спрашивают справку о вакцине. Другие, наоборот, идут в столовые, чтобы устроить скандал. В Новосибирске замечена еще одна, новая «фракция» - антиваксеры, которые клеймят владельцев ресторанного бизнеса.

«ОТ СТОЛБНЯКА ПОДОРОЖНИК НЕ ПРИКЛАДЫВАЮТ»

Травлю, например, начали в отношении хозяина кафе Primo Grill Артема Павлушина. Место действия, как водится, - соцсети, страничка кафе в Инстаграме. Павлушин записал короткое видео, на котором поделился первым опытом QR-сервиса.

- Выручка не упала - подросла доставка. Гости воспринимают эту ситуацию нормально. Все прекрасно понимают, что это не наша прихоть. Много гостей звонят и спрашивают, работаем ли мы по QR-кодам. Да, мы работаем по QR-кодам. В общем, критично ничего для нас не изменилось. Великолепно!

Вот такое короткое видео после двух дней работы в новой реальности. Но оно не просто открыло, а безжалостно взломало ящик Пандоры. Автора атаковали комментаторы.

Они неудачно косят под Жванецкого: «В страшные времена живем: магазины нанимают охранников, чтобы не пускать покупателей».

Включают режим диванных юристов: «Это ужасно. Постановления незаконны, не подписаны, в Минюсте не зарегистрированы. Цифры человеку - это фашизм. Нет никакого правового поля, никто не имеет права спрашивать и проверять у людей документы ни о медицинской информации, ни паспорт».

И фонтанируют терминами: «Сегрегация, дискриминация, ущемление прав других людей недопустимы ни при каких обстоятельствах и обсуждению не подлежат! Позор фашизму и его пособникам».

Владельца кафе атаковали многочисленные антиваксеры.

Тема фашизма, кстати, оказалась особенно популярной.

- Меня обвинили в том, что я делю людей на привитых и непривитых; в том, что я нарушаю права людей на оказание услуг. Под постом более 160 комментариев. И в личку пишут, призывают выйти на митинг, бойкотировать и все в таком духе, - рассказал КП-Новосибирск Павлушин. - Оставляю комментарии, не удаляю. Я же просто высказал свою позицию. Отвечая, написал, что никого не принуждаю делать прививку или приносить с собой паспорт. Но если вы прививку не сделали или не можете доказать, что у вас именно ваш QR-код, то я не могу вас обслужить.

Новые требования, запрещающие общепиту обслуживать посетителей без справки, действуют в регионах России совсем недавно. В Новосибирске - с 12 ноября. Владелец гриль-кафе уверяет, что такая оголтелая реакция - только в соцсетях. А вот в заведение антиваксеры приходят редко.

- Я сам вакцинирован, персонал привит. Всю жизнь все делают прививки, и я не вижу в этом ничего такого. Если человек наступил на ржавый гвоздь, он же не прикладывает к ране подорожник, а делает прививку от столбняка, - рассуждает Павлушин.

Антиваксеры в выражениях не стесняются.

СТОЯЛИ С ПЛАКАТАМИ, ПОТОМ ПРИШЛИ В КАФЕ

Если гриль-кафе хейтеры атаковали виртуально, то в столовую «Вилка-Ложка» нагрянули лично. В заведение на улице Ленина в Новосибирске пришли шумной компанией и стали проповедовать философию о будущем «цифровом иге над человечеством».

- Сначала они стояли с плакатами около мэрии, высказывались против прививок и вакцинации, а потом зашли к нам. Принялись доносить какую-то свою философию: пытались доказать, что мы не имеем права не пускать в заведение без QR-кодов. Вели себя неподобающе. Из-за этого мы были вынуждены вызвать охрану, - объяснили КП-Новосибирск сотрудники заведения.

Слова антиваксеров удивляют.

В ответ на вызов охраны антиваксеры вызвали полицию. Но сотрудники МВД, естественно, не поддержали этот партизанский отряд, а подтвердили, что QR-контроль в общепите законен.

Антиваксеры, впрочем, не унимаются - упрекают заведения в нарушении закона. Вменяют охранникам и кассирам превышение должностных полномочий, самоуправство, нарушение прав, свобод и законных интересов граждан. Не ровен час, фанатики обвинят рестораторов в создании организованных преступных группировок. Кстати, бизнесменам, поддерживающим систему QR-кодов, в личку приходят угрозы. Антипрививочники обещают натравить на тех и прокуратуру, и Роспотребнадзор - в общем, замучить проверками. Правда, забывают, что за фейковые посты, в которых обвиняют вирусологов во всех смертных грехах, сами могут пойти под суд. И такие прецеденты уже были.