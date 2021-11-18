В Новосибирской области ожидается спад четвертой волны коронавируса

После 8 недели, наступает так называемое плато. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, о том, как проходит в регионе четвертая волна коронавируса. По его словам, сейчас она должна уже пойти на спад.

— Рост заболеваемости в четвертую волну растянулся. Это хорошо с точки зрения системы здравоохранения. За 8 недель с начала новой волны, мы развернули практически 4700 койко-мест, а в третью волну за 3 недели было около 6500 койко-мест, — рассказал Хальзов на брифинге с журналистами 18 ноября. — По опыту предыдущих волн, можно сделать вывод, что четвертая идет на спад. Статистически сложилось, что после 8 недели количество заболевших сокращается.

Также министр здравоохранения рассказал, что в Новосибирской области полную вакцинацию прошли более 800 тысяч жителей, а 17 ноября в регионе установили абсолютный рекорд — 23 166 человек привились в этот день.

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