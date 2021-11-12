«Показывает сертификат, а в паспорте у нее совсем другой возраст стоит»: как кафе Новосибирска пережили первый день с QR-кодами

Хочешь есть, покажи QR-код. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

В Новосибирской области — с 12 ноября QR-коды нужны при входе в кафе, рестораны, столовые и даже фуд-корты. Власти, правда, совместили этот вынужденный кнут с необычным пряником, объявили, что теперь общепит может работать хоть всю ночь. Тогда как в еще октябре в полночь все бары и рестораны должны были закрыться на ключ из-за пандемии. Владельцы кафе, выслушав новые ограничения, разделились на два лагеря. Одни считают, что такая мера спасет новогодние корпоративы. Другие что она бесполезна. Как изменилась жизнь общепита, узнавал корреспондент КП-Новосибирск, прогулявшись по городу.

Еще день назад в этом же зале была куча народа. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Столовая по адресу Писарева, 1 сегодня заметно опустела. Большинство мест свободно. За столами в зале всего 5 человек.

— В принципе народу мало идет. А те, что приходят в основном забирают еду с собой. Тех, кто документы предъявить не может, просим покинуть столовую, — говорят сотрудники общепита.

Многие пенсионеры просто показывают прививочные сетрификаты. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Новосибирские пенсионеры предпочитают QR-кодам сертификаты в виде книжечки.

— Я поддерживаю такое решение. Считаю, что это защитит население. Прививки у меня поставлены, — говорит одна из посетительниц столовой.

Помыл руки и показал код перед едой. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Молодежь предпочитает электронный формат. Коды не распечатывают, показывают их на телефонах. Схема проверки QR-кодов простая. Достаточно поднести один телефон к другому.

Новшество на фуд-корте. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

В торговых центрах зону фуд-корта оградили красной лентой.

Новые правила на фуд-корте чем-то напоминают фейс-контроль. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Чтобы попасть в «зону столиков» нужно пройти своего рода КПП — рядом стоит охранник и проверяет документы. Однако фуд-корт тоже оказался полупустым.

Здесь тоже пусто. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Посетителей предупреждают табличками. Стоят они практически везде, не заметить их невозможно.

Для тех, кто в танке повсюду расставлены таблички. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

В кафе на Ленина, 6 вход тоже только по QR-коду. Просят показать еще и паспорт, чтобы удостоверится, что код действительно принадлежит этому посетителю. И первых хитрецов уже выпроваживали из заведения:

Проверка в кафе на входе. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

— Сегодня к нам пришла пенсионерка в кафе. Показывает QR-код, там у нее указано, что ей 57 лет. Смотрим паспорт, а на деле ей 62 года. Мы не пропустили, потому что идентификация данных должна быть 100%. Хотя имя и фамилия совпадали, — рассказали КП-Новосибирск в кафе. — Но мы не просим код у беременных и детей. В постановлении этого требования нет.

Тем не менее, не все новосибирцы оказались готовы к «закодированной» жизни. Некоторые просто не знали, что сегодня вступают в силу новые правила и забыли скачать с Госуслуг QR-код. Кто-то обнаружил, что ему он не пришел, хотя должен был. Кто-то поставил пока только первый компонент прививки. Так что вполне возможно, что через неделю в кафе и ресторанах станет многолюдней.

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