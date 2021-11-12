«Показывает сертификат, а в паспорте у нее совсем другой возраст стоит»: как кафе Новосибирска пережили первый день с QR-кодами

Хочешь есть, покажи QR-код.
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
В Новосибирской области — с 12 ноября QR-коды нужны при входе в кафе, рестораны, столовые и даже фуд-корты. Власти, правда, совместили этот вынужденный кнут с необычным пряником, объявили, что теперь общепит может работать хоть всю ночь. Тогда как в еще октябре в полночь все бары и рестораны должны были закрыться на ключ из-за пандемии. Владельцы кафе, выслушав новые ограничения, разделились на два лагеря. Одни считают, что такая мера спасет новогодние корпоративы. Другие что она бесполезна. Как изменилась жизнь общепита, узнавал корреспондент КП-Новосибирск, прогулявшись по городу.
Еще день назад в этом же зале была куча народа.
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Столовая по адресу Писарева, 1 сегодня заметно опустела. Большинство мест свободно. За столами в зале всего 5 человек.
— В принципе народу мало идет. А те, что приходят в основном забирают еду с собой. Тех, кто документы предъявить не может, просим покинуть столовую, — говорят сотрудники общепита.
Многие пенсионеры просто показывают прививочные сетрификаты.
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Новосибирские пенсионеры предпочитают QR-кодам сертификаты в виде книжечки.
— Я поддерживаю такое решение. Считаю, что это защитит население. Прививки у меня поставлены, — говорит одна из посетительниц столовой.
Помыл руки и показал код перед едой.
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Молодежь предпочитает электронный формат. Коды не распечатывают, показывают их на телефонах. Схема проверки QR-кодов простая. Достаточно поднести один телефон к другому.
Новшество на фуд-корте.
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
В торговых центрах зону фуд-корта оградили красной лентой.
Новые правила на фуд-корте чем-то напоминают фейс-контроль.
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Чтобы попасть в «зону столиков» нужно пройти своего рода КПП — рядом стоит охранник и проверяет документы. Однако фуд-корт тоже оказался полупустым.
Здесь тоже пусто.
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Посетителей предупреждают табличками. Стоят они практически везде, не заметить их невозможно.
Для тех, кто в танке повсюду расставлены таблички.
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
В кафе на Ленина, 6 вход тоже только по QR-коду. Просят показать еще и паспорт, чтобы удостоверится, что код действительно принадлежит этому посетителю. И первых хитрецов уже выпроваживали из заведения:
Проверка в кафе на входе.
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
— Сегодня к нам пришла пенсионерка в кафе. Показывает QR-код, там у нее указано, что ей 57 лет. Смотрим паспорт, а на деле ей 62 года. Мы не пропустили, потому что идентификация данных должна быть 100%. Хотя имя и фамилия совпадали, — рассказали КП-Новосибирск в кафе. — Но мы не просим код у беременных и детей. В постановлении этого требования нет.
Тем не менее, не все новосибирцы оказались готовы к «закодированной» жизни. Некоторые просто не знали, что сегодня вступают в силу новые правила и забыли скачать с Госуслуг QR-код. Кто-то обнаружил, что ему он не пришел, хотя должен был. Кто-то поставил пока только первый компонент прививки. Так что вполне возможно, что через неделю в кафе и ресторанах станет многолюдней.
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