Криминальные новости Новосибирска за неделю: школьники изнасиловали девочку-подростка, убийцу 24-летней сибирячки еще не нашли

Сообщаем главные криминальные новости Новосибирска. Фото: Следственное управление СК РФ по Новосибирской области/соцсети.
Мы собрали криминальные новости Новосибирска за неделю: в нашей подборке вы узнаете обо всех громких лреступлениях в городе.
ТРОЕ ШКОЛЬНИКОВ ИЗНАСИЛОВАЛИ ДЕВОЧКУ-ПОДРОСТКА
Новосибирские иловики расследуют групповое изнасилование 13-летней девочки-подростка, которое совершили двое девятиклассников и один восьмиклассник. Все произошло в одном из отдаленных районов области.
УБИЙЦУ 24-ЛЕТНЕЙ СИБИРЯЧКИ ДО СИХ ПОР НЕ НАШЛИ
24-летнюю сибирячку, убийцу которой искали с конца октября, обнаружили мертвой в собственной постели. Знала ли девушка своего убийцу и не мог ли он перепутать ее с другой? Эти вопросы пока что выясняют следователи.
ПРОТИВ ДЕПУТАТА ЗАКСОБРАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Против депутата Заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Следствие установило, что он фиктивно устроил на работу свою помощницу и получал зарплату вместо нее.
ЗАДЕРЖАЛИ ПЕДОФИЛА, НАСИЛОВАВШЕГО 5-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ
В Новосибирске задержали 35-летнего педофила, который в течение двух месяцев насиловал 5-летнюю девочку. Заявление в полицию написала мать ребенка.
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