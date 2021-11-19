В Новосибирске задержали мужчину, насиловавшего 5-летнюю девочку. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в насилии над ребенком. Малышке, которая пострадала от педофила, в начале декабря исполнится 5 лет. О жутком преступлении в правоохранительные органы заявила мать ребенка, которая, кстати, сама работает в полиции. Извращенца задержали. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Выяснилось, подозреваемый был сожителем матери девочки. Насильственные действия сексуального характера он совершал в отношении ребенка с начала апреля по конец мая 2021 года, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Ведется расследование.

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