В Новосибирске задержали мужчину, насиловавшего 5-летнюю девочку.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в насилии над ребенком. Малышке, которая пострадала от педофила, в начале декабря исполнится 5 лет. О жутком преступлении в правоохранительные органы заявила мать ребенка, которая, кстати, сама работает в полиции. Извращенца задержали. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— Выяснилось, подозреваемый был сожителем матери девочки. Насильственные действия сексуального характера он совершал в отношении ребенка с начала апреля по конец мая 2021 года, — уточнил КП-Новосибирск источник.
Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Ведется расследование.
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