На задержанного депутата Заксобрания Глеба Поповцева завели уголовное дело о мошенничестве

Депутата обвиняют в мошенничестве. Фото: Олег ЗОЛОТО

Против депутата Заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщили в областном Следственном комитете. Напомним, политика задержали в четверг, 18 ноября.

— В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый, используя свое служебное положение, фиктивно взял на работу помощницу. Свои должностные обязанности она не исполняла, однако зарплату получала в полном объеме. Банковскую карту, куда ей приходили деньги, вместе с паролем она передала самому депутату, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. — Таким образом, фигурантом по делу похищены денежные средства Законодательного Собрания Новосибирской области на сумму более 400 000 рублей.

Сейчас следователи продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.

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