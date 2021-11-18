В Новосибирске задержали депутата Заксобрания Глеба Поповцева

Депутата подозревают в хищении денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске задержан депутат Заксобрания Глеб Поповцев. Его обвиняют в хищении денежных средств. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на свои источники. Сейчас известно о том, что ущерб мог составить 500 тысяч рублей.

Известно, что в пятницу, 19 ноября, суд изберет меру пресечения для депутата. На момент публикации новости КП-Новосибирск не удалось получить комментарий от следственного комитета по НСО, так как информация уточняется. В пресс-службе Заксобрания на звонки корреспондента также не ответили.

Глеб Поповцев представляет в Заксобрании партию «Единая Россия». Он работает второй созыв и входит в комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Также он состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.