В Новосибирске задержали депутата Заксобрания Глеба Поповцева

Депутата подозревают в хищении денег
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске задержан депутат Заксобрания Глеб Поповцев. Его обвиняют в хищении денежных средств. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на свои источники. Сейчас известно о том, что ущерб мог составить 500 тысяч рублей.
Известно, что в пятницу, 19 ноября, суд изберет меру пресечения для депутата. На момент публикации новости КП-Новосибирск не удалось получить комментарий от следственного комитета по НСО, так как информация уточняется. В пресс-службе Заксобрания на звонки корреспондента также не ответили.
Глеб Поповцев представляет в Заксобрании партию «Единая Россия». Он работает второй созыв и входит в комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Также он состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.
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