«Дочка сначала молчала, боялась...»: мама изнасилованной новосибирской школьницы узнала о преступлении от посторонних

Школьница побоялась рассказывать маме о случившемся. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Новосибирске силовики расследуют групповое изнасилование девочки-подростка. Вопиющий случай произошел в одном из отдаленных районов области еще 9 ноября, но взрослые узнали о преступлении спустя время.

Фабула у следователей пока такая. Двое девятиклассников и один восьмиклассник пригласили в гости 13-летнюю знакомую Альбину Баяндину*. Подростки тусовались в пристройке к дому в виде летней кухни у своего 16-летнего друга. Пока не известно, кому из ребят пришла в голову преступная мысль, но все трое по очереди надругались над девочкой и только потом отпустили ее домой. Сейчас в подробностях жестокой вечеринки разбирается Следственный комитет.

— Расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении трех несовершеннолетних по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ — «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста». В настоящее время следователями допрошены подозреваемые, малолетняя потерпевшая и ее законный представитель, назначены необходимые экспертизы. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий инцидента, — прокомментировала КП-Новосибирск старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

Мама пострадавшей девочки до сих пор не может прийти в себя после случившегося. До конца не осознав происходящее, женщина даже разрешила ребенку посещать школу. Альбина теперь каждый день встречается со своими насильниками. Их не отправили в СИЗО из-за юного возраста. Однако, в итоге по решению суда они имеют все шансы отправиться в колонию.

— Дочка сначала молчала, боялась, сразу даже ничего не рассказала. Я узнала обо всем от совершенно посторонних людей только через два дня! Сразу же написала заявление в полицию, мы дали показания. Родители этих подростков мне пока не звонили, не извинялись и помощь не предлагали. Возможно, что следователь передала им мои слова, что нам ничего от них не нужно, мы будем добиваться справедливого наказания, — рассказала КП-Новосибирск мама Альбины.

В учебном заведении, где занимаются и девочка и эти мальчишки, подтвердили, что все они посещают уроки.

— Семья у Альбины благополучная, на учетах нигде не состоит, да и девочка хорошая, спокойная, не конфликтная. Мы предложили родителям помощь психолога для ребенка. Они пока не дали нам ответ, — сообщили КП-Новосибирск в школе.

Мама пострадавшей девочки рассчитывает на объективное расследование всей этой истории. Мальчиков пока не поместили под домашний арест, с них взяли обязательство о явке к следователю на допросы. Стоит отметить, что все подростки имеют положительные характеристики и на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоят.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

*Имена героев изменены.

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