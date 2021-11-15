В Новосибирской области троих школьников подозревают в изнасиловании 13-летней девочки

Троих подростков подозревают в изнасиловании 13-летней школьницы. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Чистоозерном районе Новосибирской области троих подростков подозревают в изнасиловании 13-летней школьницы. В Следственный комитет обратилась мама девочки.

— Женщина рассказала следователям о том, что двое 15-летних подростков и их 14-летний знакомый изнасиловали ее 13-летнюю дочь. По словам 31-летней женщины, произошло все вечером во вторник, 9 ноября, в летней кухне дома их 16-летнего знакомого, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ «Изнасилование». Известно, что подростки и пострадавшая девочка учатся в одной школе. Никто из подозреваемых ранее не был судим и не стоял на учете. При этом, двое из подозреваемых мальчиков — 15 и 13 лет — братья.

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