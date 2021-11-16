«Нашли голой в кровати»: 24-летнюю девушку могли убить, перепутав с другим человеком

Убийцу девушки до сих пор не могут найти. Фото: Следственное управление СК РФ по Новосибирской области/соцсети.

Девушка заходит в подъезд, вслед за ней – мужчина в шапке. Потом он несколько раз выходит обратно, смотрит, есть ли на домофоне камера. Она была, и теперь эта запись – вещдок в деле об убийстве 24-летней девушки в Новосибирске. Какие есть версии у следствия – в материале КП-Новосибирск.

РАБОТАЛА В БАНКЕ

Наташа* перебралась в Новосибирск из Алейска – небольшого городка в Алтайском крае, устроилась работать в банк.

- Я знаком с Наташей три года. Она работала два года в «Русском стандарте», потом в организации по продаже металлопроката. За месяц до гибели пошла работать в «Альфа Банк», - рассказал КП-Новосибирск близкий друг Наташи – Кирилл. - Мы все были в одной компании. Наташа встречалась с парнем, в деньгах они не нуждались: не шиковали, но жили нормально, ездили на Алтай.

Почему в день убийства – 21 октября – девушка была не со своим парнем? Они жили раздельно. После работы Наташа поехала отдыхать домой, в съемную квартиру в Ленинском районе. Больше живой ее не видели…

Убитую девушку на следующий день нашла ее коллега, которая живет в соседней квартире. Ей позвонили с работы, волновались, что с Наташей никак не могут связаться. Соседка пошла проверить, что случилось, и застала жуткую картину.

- Мертвая девушка лежала голой в своей кровати: убийца ее задушил, - рассказал источник КП-Новосибирск.

Так выглядел убийца девушки. Фото: Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

… ИЛИ БЫЛА ВЕБКАМ-МОДЕЛЬЮ?

В СМИ появилась версия: мол, девушка до переезда в Новосибирск работала вебкам-моделью, и не исключено, что убийцей мог стать один из клиентов. Но друзья эту версию категорически отрицают:

- Наташа не была в этом бизнесе, - уверяют они.

К слову, эту версию отрабатывали и правоохранители:

- Во время следствия тоже всплыла информация про то, что девушка якобы работала в вебкам, но это не подтвердилось, - пояснил источник КП-Новосибирск.

ЕЕ СПУТАЛИ С ДРУГОЙ?

Все друзья Наташи, когда увидели запись с камер видеонаблюдения, в голос сказали: убийцу видят впервые. Не было в их компании такого человека. Так почему он напал на девушку?

- Квартира была съемной, не исключено, что Наташу спутали с другой девушкой, которая жила там раньше, - говорит источник КП-Новосибирск.

Еще одна версия – Наташа знала своего убийцу и сама впустила его в дом. Может, познакомилась с ним на сайте знакомств?

- Перед смертью у девушки был интим: добровольный или нет, покажет экспертиза, - продолжает источник КП-Новосибирск.

А пока следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» и ищут нападавшего. Единственная зацепка – то самое видео. Всех, кто опознает мужчину, просят обратиться к следователям по адресу: город Новосибирск, улица Костычева, дом № 16, либо сообщить по следующим телефонам: 8 (383) 301-28-77, 203-57-39, 8-913-399-32-96.

*Имя героини публикации изменено.

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