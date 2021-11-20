Последние новости Новосибирска на 20 ноября 2021 года: задержали педофила, дворняжка на четырех протезах уедет в Лондон

Сообщаем главные новости Новосибирска на 20 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО / соцсети / Никита МАНЬКО.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 20 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

ЗАДЕРЖАЛИ ПЕДОФИЛА, НАСИЛОВАВШЕГО 5-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ

В Новосибирске задержали 35-летнего педофила, который в течение месяца насиловал 5-летнюю девочку. Заявление в полицию написала мать ребенка.

ДВОРНЯЖКУ ИЗ НОВОСИБИРСКА УВЕЗУТ В ЛОНДОН

Дворняжка из Краснодарского края стала известной, а могла тихо умереть, оставшись без помощи. Живодеры лишили ее лап, но собаку вовремя спасли очевидцы. А потом новосибирские врачи совершили маленькое чудо, вживив ей протезы из искусственной кости и металла. О русской собачке прознала известная английская зоозащитница Кейси и теперь планирует забрать ее себе.

СТРИПТИЗ НА ВСЮ СТРАНУ

46-летняя художница из Новосибирска по имени Юлия решила попытать удачу в программе «Давай поженимся» и поразить жениха — 59-летнего Юрия, директора агентства недвижимости в Москве. Сибирячка станцевала для него откровенный танец на пилоне.

МОРОЗЫ ДО МИНУС 40

Согласно прогнозам разных источников, средняя температура воздуха в декабре днем будет -9, ночью от -15 и выше. Однако синоптики обещают морозы до минус 40 градусов ближе к Новому году.

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