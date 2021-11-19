Новосибирцев ждут морозы до -40 градусов в декабре

Морозы начнутся перед Новым годом Фото: Влад КОМЯКОВ

Синоптики рассказали о погоде, которая ожидает новосибирцев в первый зимний месяц. Согласно прогнозам разных источников, температура воздуха в декабре днем будет -9, ночью от -15 и выше. Некоторые сайты обещают морозы до -40 градусов.

Так, например, «Яндекс.Погода» дает следующий прогноз на первый зимний месяц. По данным портала, самая низкая температура воздуха будет -15 ночью, днем -7. Всего за весь месяц новосибирцев ожидает всего один ясный день, 12 дней будут с длительными осадками и 18 дней с переменой облачностью. Влажность воздуха составит 83%. В целом сильно морозным декабрь не будет.

Данные сайта «Gismeteo» не сильно отличаются от того, что дает «Яндекс.Погода». За весь зимний месяц минимальная температура воздуха, по данным сайта, будет составлять -19 градусов с переменной облачностью.

Еще один источник дает прогноз погоды на декабрь, а именно «Meteogu.ru», но в отличие от «Gismeteo» и «Яндекс.Погода» сайт показывает, что зима начнется с температурой -15 градусов. А вот уже ближе к Новому году в Новосибирск придут настоящие сибирские морозы до -37 градусов ночью, днем до -26.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.