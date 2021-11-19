Жительница Новосибирска станцевала на пилоне на шоу «Давай поженимся»

Поразить жениха сибирячка решила танцем на пилоне. Фото: Кадр из видео

46-летняя художница из Новосибирска по имени Юлия решила попытать удачу в программе «Давай поженимся». Поразить сердце жениха — 59-летнего Юрия, директора агентства недвижимости в Москве — сибирячка решила довольно эффектным способом: станцевать откровенный танец на пилоне.

— Юлия, 46 лет, художник-декоратор. Живет в Новосибирске. Коллекционирует наперстки, ведет дневник благодарностей. Признается, что выиграла операцию по увеличению своей груди, гордится званием лучшей вышивальщицы России. Надеется, что Юрий умеет радовать женщин, — представили сибирячку в начале программы.

На передачу сибирячка пришла вместе со своей старшей дочерью и подругой. Она подарила ведущим картины собственного авторства. Приберегла свои художественные творения Юлия и для предполагаемого жениха: ему она подарила картины, которые светятся в темноте. Но главным сюрпризом стали все же не они. Сразить избранника наповал женщина решила откровенным танцевальным номером. Правда, уже после выступления, призналась, что вышло оно не совсем так, как она планировала:

— Я репетировала на другом пилоне, который крепится сверху. А этот так прикрутить не получилось, поэтому движений было меньше, я расстроена, — призналась женщина.

Однако жениха напористость невесты напугала: он признал, что Юлия — женщина эффектная, но его все-таки смутила ее откровенная манера подачи себя. Поэтому в финале Юрий остановил свой выбор на третьей невесте — москвичке Марине, работающей хирургом.

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