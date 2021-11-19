Последние новости Новосибирска на 19 ноября 2021 года: свадьба Анастасии Иванцовой, жестокое обращение с пациенткой в ковидарии

Сообщаем главные новости на 19 ноября. Фото: aneistazzzi
Мы собрали последние новости Новосибирска на 19 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.
СВАДЬБА АНАСТАСИИ ИВАНЦОВОЙ
Блогер из Новосибирска вышла замуж во второй раз. К свадьбе звезда Инстаграм готовилась заранее. Она делилась с подписчиками важными моментами и говорила, что с трепетом и волнением ждет церемонии бракосочетания.
ЖАЛОБЫ НА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ПАЦИЕНТКОЙ
Жительница Новосибирска рассказала, что в ковидарии в 25-й медсанчасти над ее матерью издевался медперсонал. Женщину, больную диабетом, якобы привязывали к кровати, а также лишили воды и еды. Прокуратура Новосибирской области проверит больницу.
ПРОТИВ ДЕПУТАТА ЗАКСОБРАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Против депутата Заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Следствие установило, что он фиктивно устроил на работу свою помощницу и получал зарплату вместо нее.
ГЛАВВРАЧ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПОКИДАЕТ СВОЙ ПОСТ
По словам Большаковой, 23 ноября ей исполнится 65 лет и истечет трудовой договор. Пост главврача медучреждения займет Александр Балабушевич, который сейчас работает заместителем Ирины Большаковой. Ее новая должность пока не известна.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер