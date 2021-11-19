Последние новости Новосибирска на 19 ноября 2021 года: свадьба Анастасии Иванцовой, жестокое обращение с пациенткой в ковидарии

Сообщаем главные новости на 19 ноября. Фото: aneistazzzi

Мы собрали последние новости Новосибирска на 19 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

СВАДЬБА АНАСТАСИИ ИВАНЦОВОЙ

Блогер из Новосибирска вышла замуж во второй раз. К свадьбе звезда Инстаграм готовилась заранее. Она делилась с подписчиками важными моментами и говорила, что с трепетом и волнением ждет церемонии бракосочетания.

ЖАЛОБЫ НА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ПАЦИЕНТКОЙ

Жительница Новосибирска рассказала, что в ковидарии в 25-й медсанчасти над ее матерью издевался медперсонал. Женщину, больную диабетом, якобы привязывали к кровати, а также лишили воды и еды. Прокуратура Новосибирской области проверит больницу.

ПРОТИВ ДЕПУТАТА ЗАКСОБРАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Против депутата Заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Следствие установило, что он фиктивно устроил на работу свою помощницу и получал зарплату вместо нее.

ГЛАВВРАЧ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПОКИДАЕТ СВОЙ ПОСТ

По словам Большаковой, 23 ноября ей исполнится 65 лет и истечет трудовой договор. Пост главврача медучреждения займет Александр Балабушевич, который сейчас работает заместителем Ирины Большаковой. Ее новая должность пока не известна.

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