Блогер Анастасия Иванцова: кто она такая, развод с первым мужем, вторая свадьба

Анастасия вышла замуж во второй раз. Фото: aneistazzzi

Блогер Анастасия Иванцова из Новосибирска — 27-летняя девушка, которая стала необычайно популярна в соцсетях. В Инстаграме на нее подписано более 1,7 миллиона человек, они увлеченно наблюдают за брюнеткой. 18 ноября, в день второй свадьбы девушки, рассказываем, как складывалась ее личная жизнь.

БИОГРАФИЯ

Анастасия Иванцова родилась в 1995 году в Чите, переехала с семьей в Новосибирск в 16 лет. По образованию — рекламщик, окончила Институт рекламы и связей с общественностью. Сначала девушка устроилась в пиццерию, но ушла через два года, поняв, что не хочет работать на кого-то.

С 2016 года Иванцова зарабатывает с помощью интернет-магазина и страницы в Инстаграме, выбрав довольно провокационный стиль для профиля.

ХЕЙТЕРЫ И ПОКЛОННИКИ

Блогер часто записывает видео на спорные темы, которые вызывают бурное обсуждение в комментариях. Анастасия критикует меркантильных девушек, инфантильных парней, заявляет, что женщинам без достатка не стоит рожать, и не приемлет показушную скромность. А еще критикует тех, кто против пластической операции (сама Настя накачала себе губы и увеличила грудь). Ролики с такими заявлениями собирают тысячи просмотров и вызывают ожесточенную полемику: некоторых слова Анастасии оскорбляют. Но остальные пользователи согласны с тем, что девушка высмеивает лицемерие.

- Я жестко выражаю свое мнение через юмор и пытаюсь многим показать, как люди выглядят со стороны, из-за чего рушатся семьи, почему изменяют парни, почему женщины перестают за собой ухаживать. Я даю сотни советов девушкам и получаю от них слова благодарности, что доказывает, что я на правильном пути, — признается Анастасия.

БЕЗУМНАЯ ДОБРОТА

Но ажиотаж вызывают не только провокационные ролики Насти, но и ее добрые дела. Она раздает брендовую одежду всем желающим, подарила уборщице из подъезда своего дома новую швабру, вещи и деньги. По словам Анастасии, делает она это из искреннего желания помочь, понимая, что ей есть чем делиться.

— Я могу совершенно спокойно помочь человеку, ничего не прося взамен. Если у меня есть время и средства, а еще и желание помочь, то почему бы и нет? Мне приятно помогать людям, если нет ущерба для моих личных интересов, делая других немножечко счастливее! — писала Иванцова на своей страничке в Фейсбуке.

С Айком Агабекяном блогер познакомилась в прошлом году. Фото: aneistazzzi

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Анастасия была замужем за Иваном Иванцовым, с которым познакомилась в интернете. Девушка говорила, что муж ее во всем поддерживал и помогал придумывать видео. Но молодые люди не сошлись характерами.

В 2020 году у Иванцовой появился новый избранник по имени Айк Агабекян. 18 ноября 2021 года они поженились. Анастасия постоянно выкладывает его фото в Инстаграме, признается в любви.

— По всем приметам ноябрь — идеальный месяц для свадьбы, просто я верю в приметы. 18-е число — это наш день. Каждый месяц в этот день мы дарим друг другу подарки и идем в ресторан, — поделилась своим счастьем блогер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.