Новосибирская прокуратура проверит ковидарий после жалоб на жестокое обращение с пациенткой. Фото: ACT-Black,

В Новосибирске прокуратура проверит больницу, в которой якобы издевались над пациенткой, больной диабетом. Речь идет о ковидарии в Городской клинической больнице № 25. Ранее сообщалось, что женщину, находившуюся там на лечении, привязывали к кровати, били, а еще не давали ей есть и пить.

— Прокуратура Калининского района Новосибирска проверит, как в больнице соблюдают закон о здравоохранении. Кроме того, будет дана оценка полноте и достаточности оказания пациентке медицинской помощи. Также будет установлено, своевременно ли женщине назначали терапию, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным ведомства, при наличии оснований, примут меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, об издевательствах медперсонала над женщиной сообщила ее дочь. Она рассказала, после такого «лечения» у мамы загноилась рана, оставшаяся после ампутации пальца. Также на теле пожилой пациентки остались многочисленные ушибы и раны.

Проверку ситуации проводит и региональный Следственный комитет.

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