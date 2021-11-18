В Новосибирске главный врач скорой помощи Ирина Большакова покидает свой пост

Ирина Большакова продолжит работать в организации. Фото: mznso.ru

Главный врач Станции скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова покидает свою должность. Информацию об этом она подтвердила корреспонденту КП-Новосибирск.

— Это естественный процесс. 23 ноября мне исполняется 65 лет, и в соответствии с законодательством я покидаю этот пост, но я не покидаю организацию. Руководителем организации будет заместитель по лечебной работе Балабушевич Александр Викторович, так что мы остаемся в прежней команде, — пояснила она.

Известно, что Ирина Анатольевна Большакова в медицине уже 38 лет, 14 из которых она возглавляла станцию скорой помощи в Новосибирске.

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