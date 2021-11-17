Последние новости Новосибирска на 17 ноября 2021 года: обокрали лаурета премии «Короли изящных искусств», школьники изнасиловали девочку-подростка

Сообщаем главные новости на 17 ноября. Фото: Елена ВАХРУШЕВА / стоп-кадр видео NOVAT opera|ballet
Мы собрали последние новости Новосибирска на 17 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.
ТРОЕ ШКОЛЬНИКОВ ИЗНАСИЛОВАЛИ ДЕВОЧКУ-ПОДРОСТКА
В Новосибирске силовики расследуют групповое изнасилование 13-летней девочки-подростка, которое совершили двое девятиклассников и один восьмиклассник. Вопиющий случай произошел в одном из отдаленных районов области еще 9 ноября, но взрослые узнали о преступлении спустя время.
НА ВРУЧЕНИИ ПРЕМИИ «КОРОЛИ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ» ОБОКРАЛИ ЛАУРЕАТА
15 ноября на вручении ежегодной премии «Короли изящных искусств» обокрали лауреата Ирину Немову. Инцидент произошел в Государственном концертном зале имени А. М. Каца после торжественной церемонии Сейчас поиском ее конверта с деньгами занимается полиция.
СЕМЬЯ С ДВУМЯ ДОЧКАМИ ПУТЕШЕСТВУЕТ ВОКРУГ СВЕТА
Супруги Клочковы из Новосибирска вместе с двумя дочками отправились в кругосветное путешествие на яхте. Семья живет в полном отрыве от суши, среди океана, вот уже семь лет.
НА КАТКИ БЕЗ QR-КОДОВ
В Новосибирске заливают катки. Прийти на них, как и в парк, и в ледовый городок, можно будет без QR-кодов: рекомендаций запускать по кодам пока от Роспотребнадзора не поступало.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер