В Новосибирске на вручении премии «Короли изящных искусств» обокрали лауреата

Ирина Немова - концертмейстер по классу вокала. Фото: стоп-кадр видео NOVAT opera|ballet

Неприятный инцидент произошел в Государственном концертном зале имени А. М. Каца Новосибирской филармонии после торжественной церемонии. 15 ноября там состоялось вручение ежегодной премии «Короли изящных искусств», организованное бизнесменами региона для поддержки молодых талантов и заслуженных деятелей в сфере искусства. На мероприятии присутствовала также министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. Среди лауреатов прозвучало имя Ирины Немовой, концертмейстера по классу вокала Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Ее наградили в номинации «За активную многолетнюю концертную и просветительскую деятельность на сцене Новосибирского театра оперы и балета, а также на различных площадках Новосибирска и Новосибирской области».

Правда, в конце мероприятия, когда короли и королевы изящных искусств стали собираться домой, Ирина Немова обнаружила пропажу конверта со своим гонораром.

— Когда мне отдали деньги, то, к сожалению, мне некуда было их убрать. Мы с ребятами из оперного и другими гостями были на фуршете в приемной руководителя, я положила конверт на маленький столик около входа. Сама постоянно была рядом, но в какой-то момент отвлеклась, отошла сфотографироваться со своими итальянскими друзьями и ослабила внимание. Когда вернулась к столику, конверта уже не было. Я даже не могу предположить, кто это сделал. Не хочу никого подозревать. Мне пришлось написать заявление в полицию. Это, кстати, была не премия, а мой гонорар за работу с лауреатами перед торжеством, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Немова.

Сейчас поиском конверта занимается полиция. Сибирячка уверена, что в филармонии есть камеры видеонаблюдения и вора все-таки удастся вычислить.

— В отдел полиции «Центральный» обратилась женщина и сообщила, что в учреждении культуры пропал конверт с гонораром в сумме 10 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Сама Ирина признается, что немного расстроилась из-за инцидента, но радость от общественного признания ее работы это не омрачило.

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