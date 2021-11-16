На новосибирские катки будут пускать без QR-кодов

При входе на каток QR-коды не будут проверяться Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске прийти на каток, в парк и Ледовый городок, можно будет без QR-кодов. У мэрии города нет указания о введения на этих территориях подобных ограничений. Об этом КП-Новосибирск сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Таких рекомендаций от Роспотребнадзора у нас нет. Мы достаточно корректно соблюдали количество людей на катках и предусмотренные нормативы. Тяжело будет на катке определить школьницу 16 лет, и есть ли ей 18 лет. Ведь коды требуют только у совершеннолетних. Но если будет новое предписание, то будем реагировать, — уточнила КП-Новосибирск Анна Терешкова.

Напомним, в Новосибирске зимой 2021-2022 появятся почти 50 катков. Зальют их во дворах домов, а также на МАУ «Стадион», стадионе «Чкаловец» и Нарымском сквере, а также на площади, расположенной напротив НОВАТа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.