В Новосибирске зимой 2021 года зальют почти 50 катков.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске в МАУ «Стадион» стартовала подготовка к заливке трех катков. Речь идет о стадионе «Чкаловец», Нарымский сквер и площади, расположенной напротив НОВАТа. Кроме того, во дворах города зальют 42 хоккейные коробки. Информация об этом появилась на сайте МАУ «Стадион».
— Сегодня мы формируем снежное основание на всех объектах, а после того как температура снизится мы начнем активную заливку. В настоящий момент мы развозим по площадкам необходимые инструменты для заливки, — сообщил заместитель директора МАУ «Стадион» Юрий Евдокимов.
Известно, что в 2021 году в МАУ «Стадион» прибавилось число мест, где можно покататься на коньках — появилось 8 новых площадок.
Юрий Евдокимов добавил, с 16 ноября требуются сезонные сотрудники. Так, специалистов по заливке льда и уборке снега ищут на 2 объекта, расположенных на Первомайской улице 118 и улице Толбухина, 25.
— Контактный телефон по вопросам трудоустройства: 305-47-06, — уточнил Юрий Евдокимов.
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