Последние новости Новосибирска на 14 ноября 2021 года: сгорел дом заводчицы вместе с собаками, мужчина заразился ковидом на 4-й день после вакцинации

Рассказываем последние новости Новосибирска на 14 ноября 2021 года. Фото: предоставлено Мариной Беляковой. Фото: Светлана Макеева

Мы собрали последние новости Новосибирска на 14 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

ПОД НОВОСИБИРСКОМ СГОРЕЛ ДОМ ЗАВОДЧИЦЫ С ДОБЕРМАНАМИ И ЦВЕРГПИНЧЕРАМИ

В городе Обь на улице Станционная, 76 сгорел двухэтажный дом заводчицы собак Марины Беляковой. Трагедия произошла вечером в пятницу, 12 ноября. Причиной ЧП могло стать короткое замыкание. В огне погибла личная собака женщины, и еще 4 щенка, которые были на продажу, их к себе должны были забрать другие люди.

НОВОСИБИРСКИЙ ЮРИСТ ЗАРАЗИЛСЯ КОВИДОМ НА 4-Й ДЕНЬ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ

Новосибирец, юрист Сергей Егоров, заразился коронавирусом на четвертый день после вакцинации. Он рассказал, что подхватил вирус в больнице, куда возил родителей на прием. Он тяжело перенес болезнь — с высокой температурой, жуткой слабостью и поражением легких. Вирусолог объяснил, что сибиряк заболел ковидом из-за снижения иммунитета на фоне вакцинации.

ПОД НОВОСИБИРСКОМ НА ПОЖАРЕ ПОГИБЛИ ДВА ЧЕЛОВЕКА

В субботу, 13 ноября, в Ордынском районе Новосибирской области случился пожар — сгорел частный дом. В результате чего погибли два человека. Их тела обнаружили сотрудники МЧС при разборе завалов. Проверку по факту ЧП проводит региональный СК.

В НОВОСИБИРСКЕ ВОДИТЕЛЬ «ЛЕКСУСА» НАСМЕРТЬ СБИЛ ЖЕНЩИНУ НА ТРОТУАРЕ

Жуткое ДТП произошло в Новосибирске на улице Одоевского. Там пьяный 45-летний водитель на автомобиле Lexus наехал на пешеходное ограждение, после чего сбил 3-х пешеходов, стоящих на тротуаре. В результате аварии погибла женщина на вид 30-35 лет. Ее личность устанавливают.

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