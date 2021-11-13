Житель Новосибирска заразился коронавирусом на 4-ый день после вакцинации

Иммунитет начинает вырабатываться на 7-ой день после прививки Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Новосибирска заразился ковидом на четвертый день после поставленной вакцины от коронавирусной инфекции. Сергей Егоров заразился в больнице, куда возил родителей на прием, после чего неделю лежал дома с температурой. Об этом он рассказал КП-Новосибирск.

— Заразился в октябре, привился вакциной «КовиВак». Как мне объяснили врачи, когда ставишь вакцину, ты становишься открытым для всех болезней и инфекций. Собственно, поэтому я и подхватил что-то. Я не грешу на вакцину и более того не являюсь антипрививочником, — заявил сибиряк.

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов объяснил КП-Новосибирск, почему так произошло.

— Иммунитет в результате вакцинации только начинает вырабатываться на седьмой день после прививки. Он достигает оптимума примерно через 3-4 недели. Поэтому после прививки надо носить маску минимум месяц, — пояснил КП-Новосибирск вирусолог.

По словам Нетесова, от защитной маски не стоит отказываться в условиях пандемии. Он уверен, ее нужно носить, чтобы избежать заражений.

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