В Новосибирской области сгорел дом заводчицы вместе с доберманами и цвергпикчерами

Сейчас Марина с собаками живет у соседей. Фото: Марина БЕЛЯКОВА.

В Новосибирской области в городе Обь на улице Станционная, 76 сгорел двухэтажный дом заводчицы собак Марины Беляковой. Трагедия произошла вечером в пятницу, 12 ноября.

— Я возвращалась с прогулки со старшими двумя собаками и увидела огонь в окне кухни. Причиной случившегося могло стать короткое замыкание. В пожаре погибла одна моя личная собака и погибли 4 щенка, которые были на продажу, их к себе должны были забрать другие люди, — рассказывает КП-Новосибирск Марина.

Трагедия произошла вечером в пятницу, 12 ноября. Фото: предоставлено Мариной Беляковой.

По ее словам, питомник — это ее личные собаки доберманы и цвергпикчеры, которых она разводит. Он также зарегистрирован в российской кинологической федерации, что делает ее деятельность полностью официальной. Ее собаки — это титулованные чемпионы, которые участвуют в выставках и показывают свои умения.

Марина также отмечает большой профессионализм пожарной службы, которая приехала к дому за 10 минут. Пожарные смогли спасли часть собак: двух взрослых псов и трех щенков.

Сейчас у женщины остались лишь три добермана, а из цвергпинчеров в живых осталась взрослая собака и три ее щенка, которых уже забрали владельцы.

Сейчас у женщины остались лишь три добермана, а из цвергпинчеров в живых осталась взрослая собака и три ее щенка, которых уже забрали владельцы. Фото: предоставлено Мариной Беляковой.

Остальных вместе с Мариной приютили к себе неравнодушные соседи.

— Я очень благодарна соседям. Что касается какой-либо помощи, то ее мы получили только от друзей наших, от собачников, заводчиков. Мы получаем деньги на карту, нам привезли много вещей, питьевую воду, вещи и корма для собак. Одним словом, нас не бросают, — благодарит собачница.

По информации МЧС, пожар тушили 4 единицы техники и 13 человек личного состава.

— В городе Обь Новосибирской области произошло возгорание в частном 2-х квартирном доме. В результате пожара квартира №1 огнем не повреждена. Квартира №2 огнем повреждены домашние вещи, мебель, стены, крыша квартиры и веранды. Пожар ликвидирован в 19:45, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

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