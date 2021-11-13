В Новосибирске водитель «Лексуса» насмерть сбил женщину

От удара внедорожник перевернулся. Фото ГИБДД 54

Утром, 13 ноября, в 06:50 у дома 1/8 по улице Одоевского в Новосибирске пьяный 45-летний водитель на автомобиле Lexus совершил наезд на пешеходное ограждение, после чего наехал на 3-х пешеходов, стоящих на остановке.

— В результате ДТП один пешеход (женщина 30-35 лет) получила травмы несовместимые с жизнью, еще двое пешеходов (мужчины) доставлены в больницу с различными травмами, — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

У водителя иномарки было установлено алкогольное опьянение. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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