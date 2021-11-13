Под Новосибирском на пожаре погибли два человека

Пожар тушили в течении трех часов. Фото: МЧС 54

В субботу, 13 ноября, в Ордынском районе Новосибирской области случился пожар — сгорел частный дом. В результате чего погибли два человека. Их тела обнаружили пожарные, когда тушили огонь.

— Информация о пожаре поступила в 07:24, через пять минут после вызова на место происшествие прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. К этому моменту одноэтажный деревянный жилой дом и надворные постройки были полностью охвачен огнем. Пожар тушили в течении трех часов, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В результате пожара строения были полностью уничтожены огнем. В ходе разбора и проливки сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела двух человек. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Следком Новосибирской области начал проверку по факту ЧП.

— По данному факту Ордынским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. следователем выясняются причина пожара, а также все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба ведомства.

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