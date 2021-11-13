Последние новости Новосибирска на 13 ноября 2021 года: свекровь взяла под опеку беременную 16-летнюю невестку, QR-коды ввели на фудкортах

Сообщаем главные новости на 13 ноября. Фото: личный архив.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 13 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.
СВЕКРОВЬ ВЗЯЛА ПОД ОПЕКУ ЗАБЕРЕМЕНЕВШУЮ ДЕВОЧКУ-ПОДРОСТКА
Воспитанница детдома из Новосибирской области обрела приемную семью после того, как родила дочку. Именно свекровь взяла под опеку девочку-подростка, которая в 16 лет забеременела от ее сына. Парочка поженилась, однако сейчас не живут вместе: отец малышки начал подозревать, что девочка родилась не от него.
ИЗ-ЗА КОВИДА ОПУСТЕЛИ ФУДКОРТЫ
В торговых центрах Новосибирска заработала система QR-кодов на фудкортах. В «Ройял Парке» фудкорт огородили лентой, и пропускают туда только привитых. А в «Сибирском молле» полностью убрали столы и стулья.
КОРОНАВИРУСОМ ЗАРАЗИЛИСЬ 407 ЧЕЛОВЕК
В Новосибирской области поставлен новый коронавирусный антирекорд: 407 человек заразились ковидом за сутки. За всё время пандемии коронавирусом в регионе заболели 75567 человек, из них 7607 детей.
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