Последние новости Новосибирска на 13 ноября 2021 года: свекровь взяла под опеку беременную 16-летнюю невестку, QR-коды ввели на фудкортах

Сообщаем главные новости на 13 ноября. Фото: личный архив.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 13 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

СВЕКРОВЬ ВЗЯЛА ПОД ОПЕКУ ЗАБЕРЕМЕНЕВШУЮ ДЕВОЧКУ-ПОДРОСТКА

Воспитанница детдома из Новосибирской области обрела приемную семью после того, как родила дочку. Именно свекровь взяла под опеку девочку-подростка, которая в 16 лет забеременела от ее сына. Парочка поженилась, однако сейчас не живут вместе: отец малышки начал подозревать, что девочка родилась не от него.

ИЗ-ЗА КОВИДА ОПУСТЕЛИ ФУДКОРТЫ

В торговых центрах Новосибирска заработала система QR-кодов на фудкортах. В «Ройял Парке» фудкорт огородили лентой, и пропускают туда только привитых. А в «Сибирском молле» полностью убрали столы и стулья.

КОРОНАВИРУСОМ ЗАРАЗИЛИСЬ 407 ЧЕЛОВЕК

В Новосибирской области поставлен новый коронавирусный антирекорд: 407 человек заразились ковидом за сутки. За всё время пандемии коронавирусом в регионе заболели 75567 человек, из них 7607 детей.

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