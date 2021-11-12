Под Новосибирском свекровь взяла под опеку девочку-подростка, забеременевшую от ее сына

Свекровь поддержала сына и невестку. Фото: личный архив.

17-летняя воспитанница детдома из Новосибирской области обрела приемную семью после того как забеременела. Именно свекровь взяла под опеку девочку-подростка, которая в 16 лет забеременела от ее сына. Но в этой истории все пошло не по сценарию сказки. И в итоге она превратилась в ток-шоу. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

«БОЯЛАСЬ СКАЗАТЬ О БЕРЕМЕННОСТИ»

София* оказалась в детском доме, когда ее мать лишили родительских прав из-за алкоголизма. Родные у девочки-подростка есть, но никто не взял ее к себе.

- После того как попала в детский дом, я перестала доверять людям, приходилось учиться там выживать. Спустя полтора года первым человеком, которому я доверилась, стал Игорь*, мой будущий муж, - рассказала КП-Новосибирск Соня.

Девочка-подросток познакомилась с 16-летним парнем на первом курсе колледжа, куда поступила учиться на каменщика.

- На другие специальности мест уже не было - слишком поздно пришла подавать документы. Игорь учился на механизатора. Он всегда был таким добрым, отзывчивым, и я поняла, что влюбилась, - признается девочка-подросток.

Соня и Игорь стали встречаться. Отношения развивались стремительно. Вот он знакомит Соню со своей мамой, а вот они уже закрылись у него в комнате. Впрочем, будущая свекровь, которая работает в детском саду, сначала думала, что отношения у ребят платонические.

- Соня - спокойная, рассудительная девочка, она мне сразу понравилась, - уверяет Инна*. - Я была не против, что в выходные она проводит у нас весь день. Но ночевок у нас я не допускала, каждый вечер Соня уезжала в детский дом.

Но в феврале стало ясно, что Соня беременна. Сама она говорит, что была в ужасе от того, что придется сообщить об этом и парню, и его маме.

- Думала, Игорь узнает и бросит меня. В итоге о моей беременности ему рассказала моя подруга, а не я, - вспоминает девочка.

- Какая у меня была реакция? Шок. Но я приняла их отношения. А как я могла поступить? Что случилось - уже случилось. Значит, всем вместе ребенка надо поднимать, - рассуждает свекровь Инна.

Соня родила дочку 15 октября. Фото: личный архив.

«ОН ПОЧЕМУ-ТО РЕШИЛ, ЧТО РЕБЕНОК НЕ ЕГО!»

Сразу же встал вопрос, где София с ребенком будет жить, и Инна отправилась в отдел опеки.

- Просто так, конечно, Соню к нам никто не отпустил бы - по закону она не могла жить с нами. Поэтому мне предложили оформить временную опеку. Разумеется, меня предупредили, что я должна буду нести полную ответственность за девочку, и я согласилась, - говорит Инна. - Поскольку опека временная, то никаких выплат мне не положено.

С тех пор София поселилась в доме у своего парня, стала помогать Инне по хозяйству, готовить. Игорь же бросил учебу и устроился на работу - молотит зерно на местном предприятии. Никакой пышной свадьбы у парочки не было - расписались в загсе вдвоем.

- Свекровь меня очень поддержала, в некоторые моменты была второй мамой, говорила, какая я молодец, - благодарна за такое отношение девочка-подросток.

15 октября София родила дочку, но вот с Игорем отношения разладились.

- Он почему-то решил, что ребенок не от него. Якобы меня видели с другими парнями. Но это ерунда какая-то, я просто со своим товарищем из детдома шла в парикмахерскую и все, - утверждает София. - Как бы то ни было, сейчас мы, хоть и муж и жена, но в ссоре. Поругались так, что после родов я стала жить у своей двоюродной сестры.

Свекровь поддерживает Софию на расстоянии. Надеется, что молодые снова сойдутся, а ссорятся и хлопают дверями из-за юного возраста.

- Хочу поехать к Игорю и посмотреть на его отношение ко мне и к дочери. Если будет плохо - уеду и буду воспитывать ребенка одна, - добавляет Соня.

Как думаете, есть ли у этой пары будущее?

* Имена изменены.

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