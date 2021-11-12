В Новосибирске в торговых центрах огородили фуд-корты

Такая табличка стоит в ТЦ "Ройял Парк" Фото: Анна ПАШАГИНА

Новосибирские ТЦ ограждают фуд-корты. Теперь туда впускают только при предъявлении QR-кода. Корреспондент КП-Новосибирск побывал в торговом центре «Ройял Парк» и рассказал о том, как сейчас работает пропускная система.

– В целом все работает в обычном режиме, везде спокойно можно зайти купить необходимое. Нет никакой проблемы с этим. Фуд-корт был огорожен красной ленточкой, и стояла табличка, на которой было написано, что войти на территорию можно только при наличии QR-кода,– рассказала корреспондент КП-Новосибирск.

В торговом центре большее внимание уделяют организации и проверке QR-кодов, нежели тому, как там соблюдается масочный режим.

Напомним, с 12 ноября начала работать пропускная система QR-кодов на объектах общественного питания. Теперь, чтобы попасть в ресторан или кафе в Новосибирске, необходимо иметь сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или медотвод.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.