В Новосибирской области начала работать система QR-кодов для общепита

В общепит можно зайти только при наличии QR-кода или ПЦР-теста Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области с 12 ноября начала работать пропускная система QR-кодов на объектах общественного питания. Кроме того, допускается зайти в заведения с ПЦР-тестом или медотводом. Не смотря на эти ограничения, барам и ресторанам разрешили работать с 23:00 до 06:00.

— В сфере общественного питания сегодня все меры направлены на соблюдение противоэпидемиологических требований, но обстановка, к сожалению, не улучшается. QR-кодирование должно стимулировать население вакцинироваться, а руководителей — активно вести разъяснительную работу. При этом мы соблюдаем баланс принятых решений — с общепита сняты ограничения по работе в ночное время, при соблюдении необходимых условий, но введены QR-коды на посещение, — сообщил ранее министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Напомним, система QR-кодов также будет действовать на выставках, в санаториях и на базах отдыха.

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