В Новосибирской области с 12 ноября введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов

Заведениям общепита разрешат работать с одиннадцати вечера до шести утра. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области с 12 ноября в заведениях общепита, на выставках, в санаториях и на базах отдыха будет действовать система QR-кодов. При этом, заведениям общепита разрешат работать с одиннадцати вечера до шести утра.

— В сфере общественного питания сегодня все меры направлены на соблюдение противоэпидемиологических требований, но обстановка, к сожалению, не улучшается. QR-кодирование должно стимулировать население вакцинироваться, а руководителей — активно вести разъяснительную работу. При этом мы соблюдаем баланс принятых решений — с общепита сняты ограничения по работе в ночное время, при соблюдении необходимых условий, но введены QR-коды на посещение, — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Также сейчас в регионе система QR-кодов действует для посещения, театров, кинотеатров, спортивных и культурных мероприятий, где численность участников больше 100 человек. Заменить код можно бумажной справкой о вакцинации, отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не более трех дней назад или справке о перенесенном не более полугода назад ковиде.

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