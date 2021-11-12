В Новосибирской области выявили рекордные 407 случаев заражения COVID-19

За сутки умерли еще 11 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

12 ноября обновились рекорды по суточной заболеваемости в Новосибирской области. За последние сутки коронавирусом заразились еще 407 человек. Умерли еще 11 пациентов

— Это были мужчины в возрасте 54, 62, 73 и 76 лет и женщины в возрасте 63, 67, 68, 69, 69, 81 и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 539 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 74 567 случаев коронавируса, в том числе у 7 607 детей.

С выздоровлением уже выписаны в сумме 55 529 пациентов, за сутки выздоровели 213 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 728 пациентов, в том числе 50 детей. В отделениях реанимации находятся 325 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 65 пациента.

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