В новосибирском ТЦ «Сибирский молл» закрыли фудкорт из-за коронавирусных ограничений

С фудкорта исчезли все столы и стулья. Фото: читатели КП-Новосибисрк

В новосибирском торговом центре «Сибирский молл» закрыли фудкорт в связи с новыми коронавирусными ограничениями. Теперь заказы там можно делать только на вынос.

— Пришла сегодня в центр, а там с фудкорта исчезли все столы и стулья. Подошла к одному из кафе, спросила, почему так и что теперь будет, а мне сказали, что заказы с сегодняшнего дня принимаются только с собой, — рассказала КП-Новосибирск одна из посетительниц торгового центра.

Напомним, с 12 ноября в Новосибирской области вступят в силу новые коронавирусные ограничения: в общепите, гостиницах и на базах отдыха теперь также будет требоваться QR-код об обязательной вакцинации от ковида.

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