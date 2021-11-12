Последние новости Новосибирска на 12 ноября 2021 года: парень сломал школьнику ребра, СК проверит клинику, где умерла новосибирский блогер

Сообщаем главные новости Новосибирска на 12 ноября. Фото: соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 12 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

ПАРЕНЬ СЛОМАЛ РЕБРА ШКОЛЬНИКУ

В Коченевском районе Новосибирской области 18-летний парень пнул в подъезде 12-летнего школьника так сильно, что сломал ему ребра. Мальчик был с друзьями, ребята громко смеялись — этот шум и стал поводом для потасовки.

СК ПРОВЕРИТ КЛИНИКУ ПОСЛЕ СМЕРТИ ЯНЫ ФИАЛКОВСКОЙ

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республики Хакасия проверит клинику в Красноярске, где после пластической операции умерла блогер из Новосибрска Яна Фиалковская. Как известно, женщине сделали операцию по коррекции груди, после которой возникли осложнения.

ЭКС-ДИРЕКТОРА НОВОСИБИРСКОГО НИИТО ОТПРАВИЛИ В КОЛОНИЮ

Экс-директора новосибирского НИИТО Михаила Садового отправили в колонию на 4 года, а также оштрафовали на 620 тысяч рублей. Он признан виновным в хищении свыше 1,3 миллиарда рублей из бюджета при поставках медицинских товаров

НОВОСИБИРЦАМ ПРЕДЛАГАЮТ КУПИТЬ ЛИПОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Новосибирцам в соцсетях стали приходить рассылки о получении поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Сибиряки написали на мошенников заявления в полицию.

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