Следком начал проверку по факту смерти новосибирского блогера после операции в Красноярске

Женщине было 47 лет. Фото: https://vk.com/fialka.yana

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республики Хакасия начал проверку после смерти новосибирского блогера и диетолога Яны Фиалковской. Сибирячка скончалась после пластической операции.

— 1 ноября 2021 года в одной из клиник пластической хирургии, расположенной в Центральном районе городе Красноярска, по заключенному договору об оказании медицинских услуг женщине проведена хирургическая операция, после которой на следующие сутки она скончалась. По предварительным данным экспертов смерть пациентки наступила в результате тромбоэмболии легочных путей, — сообщает пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. И дана оценка работе врачей клиники. Кроме того, проведут судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, известный новосибирский блогер и диетолог Яна Фиалковская умерла в больнице Красноярска в результате осложнений после операции. Ей было 47 лет. На операцию женщина решилась из-за импланта в груди.

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