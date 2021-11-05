Новосибирский блогер Яна Фиалковская, сбросившая 60 килограммов, умерла после неудачной пластики

Блогер умерла из-за осложнений после операции. Фото: https://vk.com/fialka.yana

Известный блогер и диетолог из Новосибирска Яна Фиалковская умерла в больнице Красноярска в результате осложнений после операции. Ей было 47 лет.

— Яна обратилась к пластическому хирургу в Красноярске, чтобы сделать операцию по коррекции груди и живота. После операции у нее возникли тромбоэболические осложнения, которые и привели к смерти, — сообщил КП-Новосибирск источник.

На операцию сибирячка решилась потому, что ей доставлял дискомфорт имплант в груди. Его она поставила после того, как сбросила 60 килограммов. Перед операцией Яна выглядела подавленно. Она даже поделилась с подписчиками Инстаграма в сториз, что ей не очень нравится выбранная клиника.

Родственники Яны не ответили на звонок корреспондента «КП-Новосибирск». Аккаунты в соцсетях блогера и ее дочери закрыты.

Яна Фиалковская была примером и мотивацией для многих женщин. Популярность она обрела в 2015 году после того, как похудела со 130 до 70 килограммов ради прыжка с парашютом. В интервью КП-Новосибирск она рассказывала, что очень обиделась, когда ей не разрешили совершить прыжок, сказав, что парашют рассчитан на вес до ста кило.

Женщина весила 130 кило. И смогла похудеть благодаря своей силе воли. Фото: СОЦСЕТИ

- Наверное, именно такого хорошего пенделя и эмоционального потрясения мне не хватало, чтобы начались перемены, - признавалась КП-Новосибирск блогер. После этого она занялась собой, села на диету, стала ходить в спортзал. В итоге она сама стала персональным инструктором по фитнесу, а как врач-терапевт помогала и другим людям избавиться от лишних килограммов. На ее страницу в Инстаграм подписано более 66 тысяч человек.

После того, как Яна привела свою фигуру в порядок, она стала сама тренировать людей в спортзале. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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