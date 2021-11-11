Под Новосибирском парень сломал ребра 12-летнему школьнику за шум в подъезде

Мама мальчика обратилась в полицию. Фото: соцсети.

ЧП произошло в селе Новокремлевское Коченевского района: 18-летний парень пнул 12-летнего мальчика так, что у того сломались ребра. А все из-за того, что школьник шумел в подъезде. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили подробности этой истории.

«СЫН НЕ МОГ ДЫШАТЬ ОТ БОЛИ»

12-летний Леша* был в подъезде вместе с двумя друзьями: подростки шутили, смеялись, а потом точку в их веселье поставил 18-летний Кирилл.

- У Кирилла там живут бабушка и его девушка, он сам тоже часто сидит в том же подъезде со своей компаний, - рассказала КП-Новосибирск Жанна, мама Леши. - И в этот раз он увидел сына и его друзей и решил достать Лешу.

Женщина уверяет: Кирилл и раньше вел себя очень агрессивно.

- Они с моим старшим, 17-летним сыном летом калымили и что-то не поделили, Кирилл ударил его в зубы, - вспоминает Жанна. - Я уже тогда хотела обращаться в полицию, но сын сказал, что они сами разберутся между собой. Вроде потом они нормально общались.

В момент потасовки Кирилла и Леши старшего сына Жанны рядом не было, и школьнику досталось.

- Двое друзей, которые были с Лешей, успели убежать, а моего сына Кирилл ударил ногой в грудь, - продолжает Жанна. - Он вернулся домой в слезах, а на следующий день в школе ему стало плохо. Леша на уроках не мог дышать от боли, и мы повезли его в больницу.

«ПЕРЕД НАМИ НЕ ИЗВИНИЛСЯ»

Диагноз врачей был неутешительным: ушиб грудной клетки, перелом ребер. Попытался ли Кирилл как-то извиниться перед мальчиком и его семьей? Нет.

- Я ему сама позвонила, предложила встретиться и поговорить, но он отказался, - говорит Жанна. - Потом сменил номер телефона и уехал в Новосибирск. Я написала заявление в полицию, теперь вместе с участковым ждем официального заключения судмедэкспертизы. Я хочу, чтобы Кирилл ответил по закону.

Полиция проводит проверку по факту ЧП. А вот в школе, где учился Кирилл, парня защищают.

- Кирилл - хороший парень, ответственный, всегда готов помочь. И если была потасовка, то Кирилла, скорее всего, действительно что-то спровоцировало, - рассказал КП-Новосибирск один из учителей.

Мы готовы предоставить слово самому Кириллу: связаться с редакцией можно по тел. 8-923-145-11-03.

* Имена героев публикации изменены.

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