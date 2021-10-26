В Новосибирске на охранника магазина, избившего мальчика, завели уголовное дело

В Новосибирске на охранника магазина, избившего 13-летнего мальчика, завели уголовное дело. Фото: СК РФ по НСО.

В Новосибирске на охранника супермаркета, который избил 13-летнего школьника, завели уголовное дело. 53-летнему мужчине предъявили обвинения по части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий». Согласно санкциям статьи, максимальное наказание, которое грозит охраннику, срок до пяти лет.

— Следствие установило, охранник напал на мальчика днем 19 октября. Инцидент случился на улице проспект Дзержинского. Конфликт возник на почве личной неприязни. После нападения сотрудника ЧОПа ребенок получил травмы, — уточнили в СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, инцидент контроль взял Центральный аппарат СК. Сейчас следователи проводят комплекс мер, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин случившегося.

Ранее КП-Новосибирск писала, в тот день ребенок пытался найти в магазине нужный ему лимонад. А охранник заподозрил подростка в воровстве. В ходе перепалки мужчина схватил школьника и ударил его кулаком по спине. Он попал как раз в то место, где у мальчика был компрессионный перелом. Подростку стало плохо — он кое-как дошел до дома, где мама вызвала ему скорую. Мальчика госпитализировали. К счастью, медики не нашли у ребенка серьезных травм, только ушибы. 22 октября школьника выписали домой. Сейчас подростку нужно восстанавливаться — соблюдать постельный режим, ограничить физические нагрузки. Также ему требуются массаж и физиолечение. Директор ЧОПа, по словам мамы подростка, извинился перед ними. А агрессивного охранника, поднявшего руку на ребенка, сразу отстранили от работы.

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