Глава СК РФ взял на контроль избиение мальчика охранником в Новосибирске. Фото: СК РФ НСО.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с избиением ребенка охранником в магазине. Инцидент, всколыхнувший общественность, случился во вторник, 19 октября.

— Исполняющему обязанности руководителю СК РФ по Новосибирской области Антону Бадулину поручили доложить о ходе проверки по факту избиения сотрудником ЧОПа 13-летнего мальчика. Ход проверки поставлен на контроль в Центральном аппарате СК, — уточнили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Напомним, охранник супермаркета напал на мальчика из-за того, что заподозрил его в воровстве. Однако мама ребенка пояснила, сын всего лишь искал на полках нужный ему лимонад. Агрессивный сотрудник ЧОПа схватил школьника, а затем кулаком ударил его по спине, попав как раз в то место, где у ребенка был перелом. После чего мальчику стало плохо — он кое-как дошел до дома. Сейчас ребенок в больнице.

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