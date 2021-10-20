«Взял за шиворот, ударил в спину»: в Новосибирске охранника магазина обвиняют в избиении школьника

Охранник заломал руку мальчику и сломал позвоночник. Фото: предоставлено героями публикации // пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирске охранника магазина Александра В. обвинили в том, что он избил 13-летнего посетителя. Кирилл пришел в супермаркет за лимонадом. Но поход за продуктами обернулся больницей. Как произошел конфликт — в материале «КП-Новосибирск».

«ОТ БОЛИ ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ!»

Семиклассник Кирилл из многодетной семьи — учится хорошо, помогает маме по дому. Вечерами сидит дома с паяльником и ремонтирует электроприборы — у него мечта стать крутым электромехаником и к 18 годам накопить на «Жигули». Днем 19 ноября мальчик вышел в магазин за продуктами. Супермаркет находится на улице Планетная.

— Сын вышел в магазин за продуктами, а пришел домой еле живой. Рассказал, что пошел в «Пятерочку». Там нужного лимонада не оказалось, он зашел в «Ярче», потом вернулся обратно в первый магазин. Стал искать лимонад среди полок, за ним по пятам пошел охранник. Ребенок не дразнил его, не прятался — просто уходил в другой ряд. Тогда охранник догнал его, стал хватать за шиворот и за одежду, — рассказала КП-Новосибирск мама мальчика Татьяна.

Кирилл рассказал, что охранник стал его материть и скандалить. Он был уверен, что поймал воришку. И сильно заломал руку мальчику. На шум сбежались продавцы, стали оттаскивать мужчину от школьника. Подросток только собирался уходить, как получил удар кулаком в спину.

— У сына был компрессионный перелом позвоночника в мае, он полгода должен был ходить в корсете. И охранник попал ему рукой прямо в то место, где был перелом. У Кирилла от боли искры из глаз полетели, обмякли руки — он едва дошел домой и рассказал мне все. Я вызвала полицию, «скорую», и сына забрали в больницу. Директор магазина обещала предоставить записи, — рассказала Татьяна.

Нападавший не стал извиняться, а просто повернулся спиной. Фото: предоставлено героями публикации

ВЕРСИЯ МАГАЗИНА

Женщина написала заявление в полицию, следователи МВД и СКР по Новосибирской области начали проверку. Пресс-служба компании X5 Retail Group, в которую входит сеть магазинов «Пятерочка» сообщила об отстранении охранника от работы. Но по данным ретейлера, ребенок бегал по магазину и провоцировал охранника. Мать потерпевшего говорит — все это неправда.

— Мне позвонил Александр из руководства ЧОПа. Он извинился за действия сотрудника. Но сам охранник ничего не сказал. Я ему сообщила, что ребенок в больнице — в ответ он повернулся и молча ушел в сторону, — рассказала Татьяна.

Семья Татьяны многодетная, дети и родственники в шоке от этой истории. Родные и друзья звонят и пишут Кириллу, тот пока на обследовании — ждет МРТ и точного диагноза. Тем обиднее, что мальчик только думал вернуться в школу после предыдущего перелома и домашнего обучения. Мечтал, что врачи разрешат ему сидеть за партой, и он наконец сможет заниматься гитарой. Кстати, для ребенка это уже третий перелом спины с 2017 года и мать боится, что могут быть тяжелые последствия.

— Мой сын держится, он не привык жаловаться и плакать. Но сегодня позвонил мне и попросил — «Мам, мне нужен будет психолог» Не понимаю, зачем взрослый мужик напал на мальчика. Другого бы побоялся, а ребенку руку заломать — пожалуйста, — говорит Татьяна. — Надеюсь, следствие разберется, как с охранником этим поступить.

ОФИЦИАЛЬНО

В региональном СКР подчеркивают — ребенок выбирал товар, когда на него напал охранник и данный факт не останется безнаказанным.

— Охранник подошел к малолетнему, который в это время выбирал товар, стал его оскорблять, хватать за одежду, заламывать руки, после чего мужчина нанес мальчику удар рукой в область спины. В настоящее время ребенок проходит медицинское обследование. Следователем устанавливаются причины и условия инцидента, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

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