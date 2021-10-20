Охранника отстранили от работы. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".

В Новосибирске охранник магазина сломал школьнику позвоночник. Конфликт между ребенком и мужчиной произошел в одном из магазинов в Дзержинском районе.

— В результате конфликта школьника с охранником, последний нанес удар кулаком по спине мальчику, в результате чего ребенок был доставлен в медицинское учреждение с переломом позвоночника, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. .

Сейчас в полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. После нее будет вынесено соответствующее решение.

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