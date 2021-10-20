В «Пятерочке» прокомментировали избиение новосибирского мальчика

Мальчик получил перелом позвоночника. Фото: группа "АСТ-54" "ВКонтакте" // пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области

Владельцы супермаркета «Пятерочка» прокомментировали избиение 13-летнего мальчика с переломами. Напомним, инцидент произошел днем 19 октября в Дзержинском районе.

— Несовершеннолетний подросток на протяжении 40 минут бегал в торговом зале, прятался и провоцировал сотрудника частного охранного предприятия. Сотрудник сначала делал подростку замечания, а после попытался вывести подростка из магазина, — сообщили в пресс-службе компании X5 Retail Group.

Сотрудник ЧОП был отстранен от работы до конца расследования, добавили в компании. Руководство ЧОП проинструктировали о недопустимости применения насилия и потребовали довести правила до рядовых сотрудников.

По данным СУ СКР по Новосибирской области, ребенок выбирал товар. Мальчик получил перелом позвоночника, ранее сообщали в МВД. Его мама написала заявление в полицию, проводится проверка по факту конфликта.

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