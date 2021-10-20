Следователи начали проверку после избиения мальчика в супермаркете «Пятерочка» в Новосибирске

Подросток получил травму спины. Фото: пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области

Следственный комитет СУ РФ по Новосибирской области начал проверку после того, как охранник супермаркета «Пятерочка» сломал 13-летнему мальчику позвоночник.

Напомним, инцидент случился днем 19 октября в доме на проспекте Дзержинского,1/3. Охранник подошел к ребенку, который в это время выбирал товар. Дальше, по версии следствия, стал его оскорблять, хватать за одежду, заламывать руки, после чего мужчина нанес мальчику удар рукой в область спины. Ребенок получил перелом позвоночника, добавили в полиции. Мать ребенка написала на охранника заявление:

— В настоящее время ребенок проходит медицинское обследование, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Сейчас следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовное дело.

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