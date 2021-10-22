Школьника, избитого охранником магазина в Новосибирске, выписали из больницы

Школьник теперь будет лечиться дома. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

Тринадцатилетний Кирилл, оказавшийся в травматологии после похода в магазин за лимонадом, выписан с ушибами из городской детской больницы скорой медицинской помощи. Продолжать лечение будет дома.

Подростка из отделения забирала мама.

Кирилла из больницы забрала мама. Фото: Надежа Дикарева.

Напомним, инцидент с охранником торгового зала произошел днем 19 октября в супермаркете «Пятерочка» на проспекте Дзержинского. Мальчик ходил между рядами с продуктами и искал лимонад. Его поведение показалось подозрительным сотруднику ЧОПа, тот схватил ребенка в уверенности, что поймал воришку.

— Мужчина сначала ходил за ним по рядам, а потом подошел и, со слов сына, стал его ругать матом, выгонять. Потом он схватил его за рукав, с силой потянул. Кирилл закричал. Дальше охранник заломил ему руку за спину. На помощь уже подоспели работники магазина. Сын пришел домой сам не свой, в слезах. Я очень испугалась, ведь мы только что закончили лечение после перелома позвоночника и Кирилл сказал. Что опять спина заболела, руки онемели, — рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшего Татьяна Б.

Ребенка госпитализировали на обследование в больницу в тот же день, а мама написала заявление в полицию. После того, как о происшествии написали в СМИ, разбираться в этой истории начал Следственный Комитет. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял под личный контроль этот инцидент. Следователи уже допросили всех участников конфликта, изучили видео с камер наблюдения в супермаркете. Охранник, напавший на ребенка, отстранен от работы.

— Директор ЧОПа позвонил мне и принес извинения. Я ему сообщила, что сын в больнице, — говорит Татьяна.

К счастью, медики не нашли у Кирилла серьезных травм, а только ушибы. После обследования через три дня, 22 октября, ребенка отпустили домой.

— Пациенту рекомендован постельный ортопедический режим, ограничение физических нагрузок, физиолечение, массаж. Дальнейшее наблюдение за стоянием здоровья будут проводить в поликлинике по месту жительства, — прокомментировал КП-Новосибирск главный врач детской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.

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