Последние новости Новосибирска на 15 октября 2021 года: погибшую в аварии при участии Собчак похоронили, QR-коды начнут требовать с 8 ноября

Сообщаем главные новости на 15 октября. Фото: Алена ПЯТЕНОК / Иван МАКЕЕВ
Мы собрали последние новости Новосибирска на 15 октября 2021 года в нашей подборке: о главных событиях в регионе читайте в нашем материале.
ДАТУ ВВЕДЕНИЯ QR-КОДОВ ПЕРЕНЕСЛИ
Постановление с внесенными изменениями подписал губернатор Андрей Травников. Действие QR-кодов перенесли с 25 октября на 8 ноября.
В НОВОСИБИРСКЕ ПОХОРОНИЛИ ПОГИБШУЮ В ДТП С УЧАСТИЕМ СОБЧАК
На одном из новосибирских кладбищ похоронили Екатерину Тарасову, фитнес-тренера, которая погибла в ДТП в Краснодарском крае. Траурная процессия проходила по просьбе родственников под контролем полиции. Близкие тщательно скрывали время и место похорон от журналистов
РОДИТЕЛИ ПОДДЕРЖАЛИ ПЕДАГОГА, КОТОРОГО ОБВИНЯЮТ В ПОЦЕЛУЕ СО ШКОЛЬНИЦЕЙ
Возле Заельцовского района суда родители новосибирских школьников устроили флешмоб в поддержку руководителя патриотического центра. 29-летнего мужчину обвиняют в развратных действиях по отношению к 14-летней воспитаннице
ШТРАФ ЗА ОТКАЗ ОТ ВАКЦИНАЦИИ
В Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию. Она затронет определенные профессиональные категории. А руководителей коллективов, чьи сотрудники не привьются в установленные сроки, ждут крупные штрафы от 200 тысяч рублей.
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