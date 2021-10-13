«Мы тебе верим»: в Новосибирске родители поддержали педагога, которого обвиняют в поцелуе со школьницей

Новосибирцы поддержали педагога. Фото: Анна ПАШАГИНА/личный архив

Родители новосибирских школьников устроили флешмоб в поддержку руководителя патриотического центра. Напомним, 29-летнего Максима* обвиняют в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней. Виной всему влюбленность 14-летней воспитанницы Милы*. Девочка писала взрослому мужчине сообщения в социальных сетях. Позже двое встретились тет-а-тет. Девочка потом похвасталась подругам в переписке в соцсетях, что она села к возлюбленному на колени, а тот в свою очередь поцеловал ее. Сообщения увидели взрослые и написали заявление в полицию. Сейчас Мила говорит, что врала девочкам, но машина правосудия уже начала свою работу.

Дело ушло в Заельцовский районный суд. Именно возле него сегодня и собрались родители вместе с детьми поддержать наставника и хорошего друга. Они подготовили баннер с фотографией Максима и надписью «С днем рождения! Мы верим!». Также они передали педагогу поздравительные открытки через адвоката Наталью Беспалову.

— И мы, и наши дети, когда узнали о случившемся, испытали шок и огромное возмущение. Оказывается, можно поступить с человеком вот так просто из-за чьих-то слов. Мы знаем Максима с отличной стороны, он в работе с нашими детьми показал себя как очень хороший, порядочный человек и грамотный педагог, — рассказала КП-Новосибирск Светлана, мама одного из воспитанников Максима.

По словам женщины, она в шоке от этой истории. Девочка уже давно забрала слова назад и сказала, что педагог не виновен, однако его продолжают держать под арестом.

— Мы стали привлекать внимание общественности. Писали письма по разным инстанциям от имени родителей воспитанников центра. Последние обращения написали в московский Следственный комитет, — говорит женщина.

Девочка действительно поменяла показания через месяц после начала следствия. Это подтвердила не только адвокат Максима, но и юрист семьи Милы — Екатерина Анощенкова.

— Еще на предварительном этапе следствия девочка сказала, что все придумала. Сейчас об этом же она говорит и на суде. Я полностью поддерживаю позицию своей подзащитной, — кратко прокомментировала КП-Новосибирск ситуацию Екатерина Анощенкова, адвокат Милы.

13 октября состоялось очередное заседание по делу преподавателя.

КП-Новосибирск продолжает следить за развитием событий.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Никите Иванкову. Он объяснил, при каком раскладе приговор могут сделать оправдательным и понесет ли Мила наказание за ложный донос:

— Если заявление было подано 13-летней девочкой, то за ложный донос ее не привлекут, никто не будет отвечать. Если заявление подано родителями от ее имени, то их также не привлекут, так как они в ее лжи не виноваты.

Как отмечает юрист, для того чтобы заключение было обвинительным, оно должно содержать железные доказательства. Например, видео с камер наблюдения, свидетели случившегося. Одного заявления недостаточно.

— Признание девочки может помочь, если этих самых доказательств нет. Если же есть, то не факт, — добавляет юрист.

* Имена изменены.

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