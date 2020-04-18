«Прости меня, бестолковую девочку»: руководителя патриотического центра отправили в СИЗО за поцелуй с 13-летней школьницей

В Новосибирске руководитель патриотического центра - 27-летний Максим* попал в СИЗО. Его обвиняют в развратных действиях в отношении подопечной - 13-летней Милы*. Пока в списке грехов один поцелуй «по-взрослому». Девочка, узнав, что ее возлюбленному грозит 8 лет, начала писать письма с извинениями и молить о прощении. Максим же через своих родителей отрицает любые намеки на «неуставные» отношения с несовершеннолетней. Так был ли поцелуй и обоюдным ли было чувство - разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

Парень пытался воспитать в ребятах дух патриотизма. Фото: личный архив.

«ПРЕДЛОЖИЛА СЕКС НА КОРЕЙСКОМ»

Максим после школы ушел в армию, служил в парашютных войсках. После возвращения в Новосибирск получил образование педагога и решил открыть центр военно-патриотического воспитания. Раньше руководил центром сервисного обслуживания автомобилей.

В патриотической секции у него занимались и мальчики и девочки. Возраст разный - от 12 до 17 лет. Ребята изучали азы военной подготовки, разбирали и собирали автоматы, ходили в походы и жили в палатках, поздравляли ветеранов.

13-летняя Мила пришла в центр в 2018 году, скромной с виду девочке молодой преподаватель показался интереснее сверстников. Подтянутый, сильный, веселый, с оружием, пусть и холостым, - герой из фильма.

- Мила начала писать моему сыну в ноябре 2019 года. Причем сообщения в социальных сетях были довольно вызывающие. Например, написала ему на корейском языке, где предлагала заняться сексом, - рассказал КП-Новосибирск папа парня - Константин Евгеньевич*.

Совпадение, а может и нет, но как раз в 2019 году Максим ушел из клуба, передав бразды правления другу. При этом с детьми продолжал общаться. Родители говорят, что клуб парень оставил как раз из-за отсутствия дохода, мол, дети отнимали много времени, но прибыли это не приносило.

Девочка сама призналась, что влюблена в Максима. Фото: личный архив.

ЛЮБИТ АНИМЕ И ПАБЛИКИ

Судя по социальным сетям, Мила не типичный патриот. На ее страничке нет стихов о Родине, в списке аудиозаписей не найти песен о родном крае, подвигах дедов. Девочка оказалась любительницей аниме, в списке пабликов - развратные группы и даже сообщества на тему «расчлененки». Опять же, со слов родителей Максима, девочка манипулировала взрослым человеком. Сначала признавалась в любви, а когда не видела взаимности, писала, что снова начала резать руки, делала фото с крыш заброшенных зданий и подписывала их с намеками.

- По переписке видно, что Максим старался переключить девочку, вывести на другую тему. Возможно, было бы правильно все пресечь на корню, если бы Максим только знал, чем дело закончится, - говорит Константин.

Отметим, что скрины переписки с девочкой корреспонденту предоставили только родители Максима, часть переписки удалена. Но вот, что можно прочитать:

- Ты очень привлекательный, сама не знаю почему я в тебе что-то нашла, - пишет девочка.

- Пфф. У тебя в последующие 5 лет твоей жизни встретится столько людей, к которым тоже будет симпатия, - отвечает педагог. - Зачем ты зацикливаешься на ком-то, кто намного старше тебя, с семьей и т.д.

Мила предупредила о своего педагога об опасности. Фото: личный архив.

«БУДЕТ ПЛОХО И МНЕ, И ... ТЕБЕ»

Но одна встреча руководителя и девочки в формате тет-а-тет все-таки была. Зимой этого года. Мила написала Максиму, что хочет покончить с собой из-за ссоры с родителями, попросила поговорить с ней с глазу на глаз. А вот по поводу того, что было дальше, показания расходятся.

- По рассказам Максима, девочка ждала его возле магазина. Он пришел, купил продуктов и пошел в сторону своего дома. В это время они и беседовали. Девочка проводила его до подъезда и уехала домой, - уверяет отец Максима.

А вот девочка начала рассказывать подружкам о поцелуе «по-взрослому». Причем рассказывала об этом в переписке в социальных сетях. Так дело и закрутилось.

- Как выяснилось, заявление поступило от педагога Милы. Учительница увидела переписку девочки с подругой, где та рассказывала, что целовалась с взрослым мужчиной. Вот педагог и решила предпринять меры, - объясняет папа Максима.

На допросе Мила рассказала следователю, что пришла домой тем январским вечером к Максиму. Сначала они пили чай, потом - пиво. Девочка села к мужчине на колени, а тот, в свою очередь, спросил, можно ли ее поцеловать. Влюбленная школьница отказывать не стала.

Позже Мила предупредила своего возлюбленного - написала ему в социальных сетях сообщение, скрин которого есть в редакции: «Привет. Хочешь прикол, ко мне менты придут. И кто-то из моего класса узнал о нашей переписке. И показал учителям моей школы. А я была в отделении полиции. И я скажу, придет … и мне, и кхм… тебе».

На первый взгляд, сообщение ничего не доказывает. Но если вчитаться - девочка упоминает переписку не с подружкой, а именно с Максимом. То есть учительница увидела переписку девочки с руководителем патриотического центра. Что же так обеспокоило педагога, если там никакого криминала не было?

Девочка написала парню в СИЗО письмо. Фото: личный архив.

«Я ЗАВАРИЛА ЭТУ КАШУ»

В апреле Максима вызвали к участковому, оттуда забрали в СИЗО. Обвинили в развратных действиях над несовершеннолетней. Парень все отрицает, вину не признает. Говорит, это все фантазии ребенка.

Юрист Наталья Беспалова, защищающая Максима, говорит, что девочка написала в СИЗО своему руководителю письмо, в котором извиняется за все, просит прощения. Нам передали копию этого письма.

«Максим, привет. Я написала это письмо для тебя, чтобы извиниться перед тобой. Ты уж прости меня, бестолковую девочку. Я-то не специально. Сама виновата, ты тут ни при чем, сама заварила эту кашу и вдобавок тебя втянула. Прости меня, дурочку-малолетку, которая тебя в это … втянула. Мне лучше оставаться в тени. Может, просто общаться, но тогда редко. Я начинающий вейпер, голова кругом… Прости меня, дуру, идиотку, прости. И не смей сомневаться в себе. Ты классный».

В целом в письме нет ни слова о том, что девочка все придумала. Хотя это и не исключено. Родители Милы не общаются с прессой, но если такое желание у них появится, мы готовы выслушать их точку зрения.

Сейчас Максим находится в СИЗО. Защитник парня хочет добиться, чтобы Максима отпустили под домашний арест. Ведь он не собирается сбегать и скрываться от следствия.

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