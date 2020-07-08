«Прости меня, я постараюсь все исправить»: 13-летняя школьница пытается оправдать педагога, которого обвиняют в поцелуе с ней

В Новосибирсе руководителя патриотического центра отправили в СИЗО за поцелуй с 13-летней школьницей. Ранее мы писали, что девочка была влюблена в него и проболталась подружкам о поцелуе со взрослым. В итоге педагога отправили в СИЗО и обвинили в развратных действиях. Но школьница сейчас отказывается от своих показаний и пишет трогательные письма сидельцу в изолятор. Одно из посланий: «Я не знала, что так будет, не думала, что тебя посадят. Я постараюсь все исправить». Узнаем у юристов, могут ли письма быть доказательством в суде и что грозит самой девочке, если она все-таки соврала про поцелуй.

БЫЛА ЛИ ЛЮБОВЬ?

Напомним немного предысторию. 13-летняя Мила* пришла в патриотический центр в 2018 году. Молодой преподаватель Максим* сразу же привлек ее внимание. Девочка влюбилась, писала ему в соцсетях.

А однажды у 27-летнего педагога и ребенка состоялась встреча тет-а-тет. Школьница пришла к Максиму домой. По версии следствия, сначала они пили чай, потом — пиво. Девочка села к мужчине на колени, а тот, в свою очередь, спросил, можно ли ее поцеловать. Влюбленная школьница отказывать не стала. По крайней мере так чуть позже Мила описала то «свидание» подругам… А переписку с одноклассницей увидели взрослые, написали заявление в полицию.

Девочка сама призналась, что влюблена в Максима. Фото: личный архив.

Весной 2020 года Максима арестовали, закрыли в СИЗО и обвинили в развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

— По рассказам Максима, девочка в тот день ждала его возле магазина. Он купил продуктов и пошел в сторону своего дома. В это время они и беседовали. Девочка проводила Максима до подъезда и уехала домой, она даже не заходила, — рассказал КП-Новосибирск отец Максима, Константин Евгеньевич.

«НЕ ДУМАЛА, ЧТО ПОСАДЯТ»

Воспитанники патриотического центра, где раньше работал Максим, верят педагогу и пытаются его поддержать. Способов сделать это не так уж много: они заваливают СИЗО письмами, в которых через слово «держись», «мы с тобой». Ребятня даже записала вместе с родителями видеопослание для Максима. А теперь самое удивительное: среди писем есть и личное — от Милы. Его «Комсомолке» показала защита педагога.

Листочек в клеточку, рисунки на полях и немного корявый подчерк. Девочка пыталась вложить всю душу в письмо, которое должно было попасть в руки ее «любимого мужчины».

«Максим, привет. Я написала это письмо для тебя, чтобы извиниться перед тобой. Прости меня, дуру, идиотку, прости. И не смей сомневаться в себе. Ты классный».

Первое письмо, которое девочка написала парню. Фото: личный архив.

Есть и еще одно письмо, в нем девочка решила написать, что поцелуя не было, что соврала.

«Максим, привет. Как дела, как здоровье? Все хорошо? Не умер еще? Но не совсем живой? А меня эта ситуация уже задолбала. Когда меня спрашивали, переписывался ли ты со мной, я ответила, что да. В этот момент чувствовала давление со стороны, не понимала какого… они лезут в мою личную жизнь. С психу говорила эту ахинею, чего не было. Я не знала, что так будет, не думала, что тебя посадят, что до такого дойдет. Я пыталась сказать следователю правду, как было на самом деле, но он настаивал на моих показаниях, просто не слушал. Прости меня за случившееся, я постараюсь все исправить».

«МЫ ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ»

Письмо с признанием попало в руки не только Максима, но и следователя. Записку приобщили к делу, но неизвестно, будет ли она являться доказательством невиновности.

— Говорят, что девочка прошла судебно-психиатрическую экспертизу, но с результатами нас не знакомят. Милу допросили повторно. Она вроде сказала, что оговорила Максима. Меру пресечения ему снова продлили, — прокомментировала КП-Новосибирск Наталья Беспалова, адвокат обвиняемого.

В своем послании Мила почти призналась, что готова рассказать правду. Фото: личный архив.

Кто врет в этой ситуации — решит суд. А вдруг новые признания в письмах девочки — выдумка?

ВОПРОС РЕБРОМ

А если девочка все придумала, что ей будет?

Два вопроса, которые пока остаются без ответа: смогут ли письма послужить доказательством невиновности Максима и что будет с Милой, если она признает, что поцелуй был только в ее фантазиях? На эти вопросы нам ответил независимый юрист Константин Зиновьев:

— Письма могут служить доказательством невиновности, но следствие и суд будут учитывать все вместе. При этом отношение общества к девочке изменилось. Она может не знать, как себя вести, и поэтому пишет Максиму в СИЗО. Возможно, она специально пишет, что ничего не было, чтобы спасти человека. Ее действия можно истолковать по-разному.

Если же девочка сама признается, что придумала этот поцелуй, то ей ничего не грозит. Маленькая еще для уголовной ответственности.

* Имена героев изменены.

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