Губернатор Андрей Травников перенес дату введения QR-кодов в Новосибирской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области сдвинули срок введения QR-кодов. Они начнут действовать в регионе с 8 ноября. До этого сообщалось, что их введут в области с 25 октября. Постановление с внесенными изменениями в четверг, 14 октября, подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Срок вступления в действие документа изменен на более поздний из-за обращений потенциальных участников указанных мероприятий — для того, чтобы они успели пройти вакцинацию, — передает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Таким образом, с 8 ноября в Новосибирской области посещать массовые мероприятия, а также организации с числом посетителей от 500 человек можно будет лишь при наличии действующего QR-кода. Также подойдут сертификат о вакцинации от ковида на бумажном носителе или же отрицательный ПЦР-тест, который действителен в течение трех дней после исследования. Кроме того, можно предъявить справку о том, что человек перенес ковид, а с момента выздоровления еще не прошло 6 месяцев.

— QR-код должен быть предъявлен на электронном устройстве или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой мобильного устройства, — напомнили в правительстве.

Известно, новые ограничения не распространяются на несовершеннолетних, а также на тех, у кого есть официальный медицинский отвод от прививки.

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